AGGIORNAMENTO 21:24 – Il Napoli comunica le condizioni di Giovanni Simeone dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. L’attaccante argentino ha lasciato il campo per un risentimento alla coscia destra. Queste per il momento le novità sull’infortunio del 18 azzurro.

A dieci minuti dal termine della partita tra Lecce e Napoli con gli azzurri in vantaggio 1-2, per Spalletti non sono arrivate buone notizie. Con Osimhen fermo ai box, perdere un altro attaccante in vista della sfida di Champions con il Milan preoccupa non poco il tecnico azzurro e i tifosi partenopei.

Infortunio di Simeone contro il Lecce

Infortunio Simeone

Si tratta di Giovanni Simeone, il Cholito poco dopo essere subentrato a Giacomo Raspadori, si è accasciato al suolo dolorante dopo aver accusato un fastidio probabilmente al flessore. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni e sull’entità dell’infortunio di Simeone. Le smorfie di dolore però non sembrano essere confortanti in casa Napoli che oltre ad Osimhen rischia di perdere anche l’attaccante argentino in una fase delicatissima della stagione.

Raspadori prima scelta

Qualora non dovesse recuperare al 100% Victor Osimhen e l’infortunio di Simeone dovesse essere più grave del previsto, sarà senza dubbio Giacomo Raspadori la prima scelta di Luciano Spalletti per l’impegno di Champions League contro il Milan di Pioli.