Tanguy Ndombele, centrocampista del Napoli, in un’intervista con SoFoot si è lasciato andare ad una frase su un orologio costoso riportato a casa sua in Francia nonostante si fosse trasferito da pochi giorni a Napoli.

Avevo un bellissimo orologio quando sono arrivato e i miei compagni mi hanno detto: ‘Qui siamo a Napoli’ e allora ho deciso subito di farlo tornare in Francia, ma finora non ho avuto problemi.

Giuseppe Cruciani, giornalista de La Zanzara, ha approfittato delle parole di Tanguy Ndombele per dire la sua sulla città di Napoli. Con le sue parole ha alimentato le polmiche.

Non lo dico io, lo dice un calciatore del Napoli. In quella città gli orologi, soprattutto se costosi, non li devi tenere. Anche in altre città non puoi tenerli, perchè ci sono i trasfertisti.