Di Francesco: “Abbiamo dimostrato chi siamo contro il Napoli, forse la più forte d’Europa!”

Il Napoli torna a vincere e lo fa contro un Lecce combattivo che ha creato più di un grattacapo alla retroguardia azzurra.

Il Napoli, dopo essere passato in vantaggio grazie all’incornata di Giovanni Di Lorenzo, si è fatto rimontare dalla girata di Federico Di Francesco.

Proprio il figlio d’arte ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa nel corso del post partita di questa sera.

“È un momento dove i risultati non arrivano e ci dispiace molto. Oggi abbiamo dato tutto contro una squadra fenomenale, forse una delle più forti d’Europa, se non la più forte. Sono contento per il gol e di aver rotto il digiuno di squadra, abbiamo avuto il giusto atteggiamento”.

“Sappiamo che è un momento difficile, ma siamo molto uniti e daremo tutto per raggiungere la salvezza. Sicuramente abbiamo commesso degli errori in passato, ma oggi abbiamo dimostrato che ci siamo. Dopo il pareggio avevo la sensazione che potessimo fargli lo scherzetto. Peccato, ci dispiace. Adesso sfruttiamo la Pasqua per stare in famiglia, e ricaricarci in vista della prossima partita che è fondamentale. Il gol porta emozione, farlo sotto la curva è speciale. Era un momento difficile e ci mancava esultare, quella gioia è stata importante, ma dispiace molto per il risultato finale”.