Chiedono dello scudetto a Baroni: la risposta dell’ex Napoli è da applausi

Il Napoli espugna il Via del Mare di Lecce e guadagna 3 punti fondamentali nella corsa per lo scudetto.

La partita è stata molto complicata però per gli azzurri e gran parte del merito va a Baroni, allenatore del Lecce, che ha preparato molto bene la sfida di questa sera.

Il tecnico del Lecce, poi, nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Di seguito quanto evidenziato:

Rimpianti per stasera?

“Non viviamo di rimpianti, questa è la strada giusta perchè la prestazione c’è e abbiamo fatto una partita di livello assoluto sotto ogni punto di vista. L’avversario era incredibile e noi dobbiamo continuare cosi e guardare al futuro a testa alta”.

Noi in questo momento siamo in difficoltà per i risultati, non per le prestazioni. Non dobbiamo perdere fiducia, sapevamo che dovevamo soffrire, ma noi siamo pronti a questo. Dobbiamo essere bravi a dare il giusto valore al risultato, perchè le prestazioni dicono tutt’altro. La squadra anche questa sera ha tenuto lontano dall’area una squadra come il Napoli e questo è un grande risultato. E’ un momento in cui paghiamo tutto a caro prezzo, ma la squadra ha forza mentale e non molla. Ai ragazzi ho detto che domani ci vediamo, facciamo allenamento e stacchiamo un paio di giorni per la prossima settimana, che non è più importante delle altre, ma dovrà tornare il risultato e sono convinto che tornerà continuando con queste prestazioni”.

Che effetto le fa vedere Napoli in festa per lo Scudetto?

“Il Napoli sta facendo da anni oramai bene e quest’anno sta facendo un campionato stratosferico. Non posso dire niente, ma se lo stanno conquistando sul campo. Cosa è meglio non dirlo”.