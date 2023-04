Spalletti: “Il clima allo stadio non ci aiuta, per lo scudetto mancano 15 punti!”, poi la notizia sul rientro di Osimhen!

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara con il Lecce, sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico, dalle condizioni di Osimhen alla sconfitta con il Milan, passando per quanto manca allo scudetto.

Ecco quanto evidenziato:

Dopo aver parlato tra di noi, siamo ben consapevoli che fino alla fine avremo delle battaglie da giocare per portare a casa lo scudetto . Fino a quando non avremo portato l’ultimo punto , non sarà fatto nulla. Tutto sarà spazzato via solo dopo quel punto lì. Per vincere titoli non c’è solo da gestire o vincere partite, bisogna anche allenarsi e parlare, analizzare, gare come quella di domenica scorsa.

Il concetto di infallibilità è qualcosa che ci avete attribuito, noi siamo sempre rimasti umili e consapevoli di avere dei difetti. È stata solo la bravura dei calciatori a far sì che i difetti non siano mai emersi e a farci vincere tutte queste partite. Noi sappiamo che il Milan era arrivato a quella partita con il timore di perderla , mentre noi con tutti i discorsi che si fanno, con la sensazione che fosse una gara di riempimento del campionato in attesa dell’impegno di Champions , questo ha portato a una differenza nelle motivazioni .

Partita più importante della stagione? È una partita importantissima , ma sappiamo come affrontarla. In carriera è successo a tutti, dopo una sconfitta come quella serve una prestazione di sostanza. Tutto deve essere rivolto al bene della squadra e non farti venire dubbi. Anche se è eccessivo parlare di dubbi su di noi . La soluzione di tutto è aiutare il compagno : fare una corsa in più, fare un passaggio più preciso, essere pronto ad aiutarlo. Questo fa la differenza in una squadra.

Reazione dopo la sconfitta con il Milan ? Con il Milan è, e resta, solo una partita persa. Poi vedremo come si svilupperà la partita domani. Negli allenamenti ho visto concentrazione e velocità di palleggio straordinaria , che questa squadra ha sempre avuto, ma che mi sorprende ogni volta, perché nella mia carriera non ho mai avuto una squadra di questo livello su quel profilo.

Abbiamo parlato già la mattina dopo ha parlato anche Di Lorenzo . Ci siamo arrivati con motivazioni diverse dalle loro, hanno fatto vedere i campioni d’Italia, noi non abbiamo fatto vedere di essere la capolista con merito per quanto sviluppato. Non si è vista la riaggressione dopo la palla persa di Zielinski. Hanno avuto campo libero, si sono perse delle linee guide che sono fondamentali per noi.

Il rientro di Osimhen ? Domani con il Lecce non ci sono possibilità . Nella partita successiva (con il Milan in Champions League, ndr), ci sono molte possibilità . Ma vediamo l’evolversi della situazione. Turnover a Lecce? Sì , qualcosa cambieremo rispetto alla scorsa partita.

La sintesi è che il clima che è venuto fuori nella partita con il Milan non ci aiuta. Poi quanto pesi non lo so, ma noi dobbiamo sapere di essere disposti a tutto per arrivare al traguardo, essere corrosi in ogni modo. Ho anche detto che senza tifosi non possiamo stare, ma pure che chi fa casino deve stare a casa. Non voglio entrare nelle loro motivazioni, perché non le conosco, ma se vogliamo tornare allo slogan “Tutto per lei” bisogna tendersi la mano e trovare una soluzione.

Noi abbiamo una tifoseria leggendaria nel mondo, una tifoseria che è una capitale dello sport e per quello che è stata la bellezza dello stadio pieno in trasferta, io dico che è un peccato non avere quella forza lì, fondamentale se vogliamo vincere le battaglie contro i nostri avversari.