Lecce-Napoli, buone notizie per Spalletti: torna a disposizione!

Il Napoli è al lavoro prima della partenza prevista in giornata verso la Puglia per la partita di domani contro il Lecce. Luciano Spalletti a disposizione ha avuto tutta la rosa tranne Osimhen che ha continuato la sua attività personalizzata. Sorriso dunque per l’allenatore toscano che recupera invece Mathias Oliveira.

FOTO: SSC Napoli

Condizioni Olivera

Di seguito quanto riportato dalla SSC Napoli sul report dell’allenamento odierno:

La squadra ha svolto la seduta odierna all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri hanno preparato il match contro il Lecce in programma domani alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare valido per la 29ª giornata di Serie A.

Il gruppo ha iniziato la sessione con prima fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partitina a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Victor Osimhen non sarà ancora a disposizione di Spalletti per la trasferta di Lecce, l’attaccante nigeriano ha svolto terapie e punta ad esserci mercoledì per la gara di Champions contro il Milan.