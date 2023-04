Convocati Lecce-Napoli, per Baroni un recupero importante

Il Lecce ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Serie A di domani al “Via Del Mare” contro il Napoli. Tra le novità per Marco Baroni c’è il rientro di Samuel Umtiti che è ufficialmente recuperato dai problemi fisici dopo oltre due mesi di stop causa l’infortunio subito nel match tra Verona e Lecce di fine gennaio.

PORTIERI

1. Bleve

21. Brancolini

30. Falcone

DIFENSORI

6. Baschirotto

84. Cassandro

18. Ceccaroni

25. Gallo

80. Lemmens

17. Gendrey

97. Pezzella

4. Romagnoli

13. Tuia

93. Umtiti

CENTROCAMPISTI

7. Askildsen

16. Gonzalez

14. Helgason

42. Hjulmand

32. Maleh

ATTACCANTI

22. Banda

77. Ceesay

9. Colombo

11. Di Francesco

28. Oudin

27. Strefezza

31. Voelkerling

Samuel Umtiti, Lecce (IMAGO)

Gli indisponibili contro il Napoli

Marco Baroni dovrà fare a meno di alcune pedine, partendo dal mediano Blin che è fuori per la squalifica inflitta per somma di ammonizioni. Rimangono ancora out Pongracic e Dermaku che sono ancora alle prese con i propri problemi muscolari.

Sarà una sfida importante per ambedue le compagini: i salentini non vincono da cinque giornate con il Verona, terzultimo in classifica, che distanza otto lunghezze. Il Napoli d’altro canto dovrà rispondere sul campo dopo la pesante sconfitta maturata al Maradona contro il Milan.