Milan-Napoli in Champions, Pioli recupera un titolare: ci sarà contro gli azzurri!

Dopo la vittoria in trasferta allo stadio Diego Armando Maradona, il Milan di Stefano Pioli è pronto alla gara contro l’Empoli. La squadra prepara la sfida allenandosi a Milanello con la speranza di riuscire a recuperare quanti più calciatori possibili in vista dei prossimi impegni.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Tuttosport che evidenzia un calciatore rossonero in particolare che messo nel mirino la sfida contro i toscani, in programma per venerdì e di conseguenza anche il doppio confronto europeo con il Napoli di Spalletti.

Infortunio Messias: quando torna in campo?

Secondo la medesima fonte, Junior Messias è in via di recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane e potrebbe essere in panchina venerdì contro l’Empoli pronto a subentrare a gara in corso.

Il brasiliano ha infatti svolto parte dell’allenamento in gruppo, ecco perché non si esclude una sua convocazione per la prossima partita di Serie A conto l’Empoli. Anche Brahim Diaz è completamente recuperato e sarà a disposizione di Pioli.