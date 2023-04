Lecce-Napoli, possibile novità: l’idea di Spalletti in vista della Champions con il Milan

Venerdì il Napoli tornerà in campo nella ostica trasferta di Lecce e per Luciano Spalletti sarà importantissimo centellinare i titolari in vista dell’andata di Champions League di settimana prossima. Infatti nella sfida del “Via del Mare”, non è da escludere un po’ di turnover, scelta quasi mai applicata dal tecnico toscano in questa stagione.

Players of SSC Napoli celebrate at the end of the Uefa Champions League match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 12 October 2022. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-434-182

Formazioni Lecce-Napoli

Con Osimhen e Oliveira quasi sicuramente esclusi dalla trasferta pugliese, anche uno tra Kim Min-Jae e Rrahmani potrebbero partire dalla panchina. In difesa scalpita Juan Jesus che prenderà il posto di uno dei due centrali. A centrocampo con molta probabilità sarà concesso un turno di riposo a Zielinski con Elmas pronto ad sostituirlo nell’undici titolare, mentre in attacco Simeone sembra leggermente in vantaggio su Raspadori.

Infine l’ultimo dubbio è quello sulla fascia destra tra Politano e Lozano, con il secondo che sembra avanti sull’esterno italiano partito titolare domenica con il Milan.