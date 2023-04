Ancelotti convinto: “Perché il Napoli vincerà lo scudetto”, decisiva una mossa di De Laurentiis

Carlo Ancelotti era arrivato a Napoli nell’estate 2018, con l’obiettivo di far vivere ai partenopei momenti gloriosi fatti di vittorie e trofei, ma non è andata affatto come ci si immaginava.

L’arrivo di un allenatore del suo calibro, protagonista di tantissime vittorie sulle panchine di Juve, Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e Bayern Monaco, avevano fatto ben sperare i tifosi azzurri.

Un solo anno e mezzo all’ombra del Vesuvio e un esonero arrivato a metà della seconda stagione, dato anche, forse soprattutto, un rapporto non idilliaco con il patron De Laurentiis.

Dopodiché, esperienza all’Everton e poi ancora Real Madrid, dove ha ripreso a vincere.

Il tecnico emiliano è tornato a parlare di Napoli e lo ha fatto rilasciando un’intervista a DAZN nel corso del programma Linea Diletta con Diletta Leotta.

Ancelotti: “Spalletti uno degli allenatori più bravi a livello tattico!”

Carlo Ancelotti torna, dunque, a parlare del Napoli e del cammino che la squadra di Spalletti sta facendo quest’anno, elogiando sia il tecnico dei partenopei ma anche De Laurentiis e la società per le scelte fatte

Lo step l’ha fatto la società cambiando le gerarchie nello spogliatoio, con stimoli e giocatori nuovi. E poi un allenatore che ha una grandissima esperienza e bravo nel creare gioco, considero Spalletti uno degli allenatore più bravi a livello tattico di quelli in circolazione. Questo connubio porterà il Napoli a vincere lo scudetto.