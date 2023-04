Niente squalifica per Spalletti dopo la lite con Maldini: a rischio invece De Laurentiis!

Nell’edizione odierna de La Stampa si torna a parlare di quanto accaduto durante l’intervallo di Napoli-Milan nel tunnel che porta agli spogliatoi. Protagonisti della vicenda Luciano Spalletti e Paolo Maldini, il battibecco tra i due è infatti finito nel referto della Procura Federale. L’allenatore azzurro ha fatto chiarezza sull’accaduto al termine della sfida spiegando cosa è successo e ammettendo di essersi dispiaciuto per aver discusso con lo storico capitano rossonero.

Improbabile squalifica dunque sia per il tecnico partenopeo che per Maldini. A rischiare invece una possibile squalifica è il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, figlio del patron Aurelio.

Squalifica Edoardo De Laurentiis: il motivo

Di seguito quanto evidenziato dal quotidiano in merito alla possibilità di squalifica per Edoardo De Laurentiis dopo Napoli-Milan.

Possibile squalifica, secondo il referto della Procura, per il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che “nel secondo tempo della gara (non presente in distinta gara Napoli) sedeva per circa 20 minuti al fianco della panchina del Napoli”