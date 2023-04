Caressa e il dubbio sul Napoli: “E se avesse lasciato vincere il Milan?”

Vittoria schiacciante quella del Milan, che ha rifilato un netto 0-4 al Napoli al Maradona. Una sconfitta così pesante in Serie A non si verificava da ben 23 anni per gli azzurri, una vera umiliazione, che però non macchia la fantastica stagione fin qui disputata con uno scudetto ancora ampiamente in tasca.

Eppure il successo del Milan non ha convinto proprio tutti. Nel corso di Sky Calcio Club su Sky Sport, il conduttore Fabio Caressa si è lasciato andare un particolare e curioso commento:

Ma secondo voi nella testa del Napoli non c’è il fatto che è la prima di tre partite, col campionato già vinto? Io penso una cosa: sapete quelli che giocano a bigliardo che ti fanno vincere la prima partita perché poi tu stai tranquillo… Ecco, fossi il Milan non mi fiderei di questa palla 8 in buca d’angolo, senza Osimhen. È stata una partita con un clima molto particolare per il Napoli.

In vista della Champions League

Insomma, secondo Fabio Caressa il Napoli avrebbe – seppur inconsciamente – lasciato il successo tra le mani dei rivali rossoneri, per concentrarsi sulle sfide di Champions League e vincere il campionato nelle altre gare. Una teoria particolare, che solo il tempo ci dirà quanto sarà stata azzeccata.