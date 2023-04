Osimhen salta Napoli Milan: il retroscena sull’infortunio

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Milan domani sera al Maradona per la prima di tre sfide che si terranno nel mese di aprile. Nella gara di Serie A, Luciano Spalletti dovrà sicuramente rinunciare a Victor Osimhen, out per una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Il nigeriano farà spazio a Giovanni Simeone, che finora non ha mai deluso quando chiamato in campo.

Osimhen

Il retroscena sull’infortunio di Osimhen

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 9 del Napoli è rientrato affaticato dalle due partite giocate con la maglia della Nazionale e aveva lamentato qualche fastidio già nel corso dell’allenamento di giovedì. Osimhen aveva infatti detto di avere il muscolo impastato e per questo motivo è stato sottoposto all’ecografia che ha evidenziato la lesione.

La reazione dell’attaccante azzurro, però, è stata da applausi. Il nigeriano ha manifestato subito la sua intenzione di accelerare i tempi per tornare a disposizione di Spalletti già per la prima sfida in Champions League il 12 aprile. Difficile immaginare un recupero così veloce, ma Osimhen lavorerà duramente per riuscire in questo obiettivo.