Napoli-Milan, il pullman dei rossoneri arriva al Maradona: accoglienza caldissima dei napoletani (VIDEO)

Si giocherà questa sera Napoli-Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo sarà solo il primo dei tre incroci previsti in questo mese fra club azzurro e rossonero, dato che dovranno riaffrontarsi nella doppia sfida valida per i quarti di finale di Champions League.

L’atmosfera si preannuncia caldissima però già per stasera: i ragazzi di Spalletti hanno tutta la voglia di avere la meglio sul Milan per la seconda volta dopo il successo ottenuto all’andata a San Siro dell’andata. Anche in quell’occasione, gli azzurri dovettero fare a meno di Victor Osimhen, riuscendo però ugualmente ad avere la meglio grazie all’incornata del Cholito Simeone.

Napoli Milan

Napoli-Milan, che accoglienza al pullman rossonero

L’accoglienza all’arrivo del pullman del Milan ha rispettato pienamente tutte le attese, col pubblico napoletano che subito ha voluto mostrare tutta la sua carica per questa attesissima gara.

Il pullman rossonero infatti è stato accolto da fischi assordanti e dal consueto coro “chi non salta rossonero è” dalla folla di tifosi azzurri in attesa al di fuori dello Stadio Diego Armando Maradona. Insomma, il pubblico napoletano non ha già la testa alla doppia sfida di Champions: vuole la vittoria contro il Milan anche in campionato.