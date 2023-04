LIVE – Napoli-Milan 0-0: inizia il match al Maradona

Buonasera amici di Spazio Napoli e benvenuti alla live testuale di Napoli-Milan, big match della 28esima giornata di Serie A.

Il Napoli, privo del suo bomber Osimhen, vorrà vincere ancora per riportarsi a +19 sulla Lazio seconda, uscita vincitrice dal match contro il Monza di oggi pomeriggio.

Il Milan, invece, ha la grossa opportunità di superare l’Inter e tornare al terzo posto in classifica, ma per farlo bisognerà vincere in uno stadio espugnato solo dalla Lazio in campionato.

Piotr Zielinski e Ismael Bennacer (FOTO: SSC Napoli)

Formazioni ufficiali Napoli Milan

Come scenderanno in campo le due squadre? Scelte prevedibili e senza troppe sorprese quelle Spalletti e Pioli.

Nel Napoli sarà Simeone a sostituire l’infortunato Osimhen e guidare il tridente offensivo partenopeo, completato da Kvaratskhelia e Politano. Nessuna sorpresa nelle altre zone del campo: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa (Olivera è infortunato) e il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski a fare da filtro tra difesa e attacco.

Pioli ha sciolto i dubbi: titolari Kjaer in difesa e Brahim Diaz sulla trequarti. A difendere i pali ci sarà Maignan, mentre la difesa sarà completata da Calabria, Tomori e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Bennacer con Krunic e Leao insieme a Brahim sulla trequarti. In avanti sarà Giroud l’unica punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer; Theo Hernandez; Tonali, Bennacer Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud