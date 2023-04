Chiariello furioso con gli ultras: “Siete dei figli di pu**ana, il Napoli non è vostro!”

Serata da dimenticare per il Napoli: allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan ha passeggiato sugli azzurri e si è imposto con il risultato di 4-0, grazie alle reti di Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers.

Una serata da dimenticare soprattutto per ciò che è successo sugli spalti, soprattutto in Curva B, luogo di scene vergognose.

Curva B durante Napoli Milan

Nei primi minuti del match, alcuni gruppi ultras si sono scontrati per motivazioni riguardo la protesta che è andata in scena nel match di oggi: diversi di loro non volevano girare le spalle allo stadio (come segno di protesta) e da lì è partita la rissa.

Nel finale, invece, la Curva B si è “infiammata” con tantissimi fumogeni che hanno messo in pericolo tanti tifosi e hanno spaventato bambini e famiglie che sono dovute scappare via prima del fischio finale.

Curva B del Maradona

Chiariello si scaglia contro gli ultras

Immagini raccapriccianti che sono state condannate con toni fortissimi da parte del giornalista campano Umberto Chiariello, che si è scagliato contro gli ultras così nel corso di “Campania Sport”: