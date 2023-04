Juan Jesus commenta il rinnovo: “BatJuan resta a Napoli City”

In casa Napoli non si guarda solo al campo, bensì anche alle varie trattative di rinnovo di contratto dei calciatori.

La squadra partenopea, alle ore 20:45 di domani, affronterà il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona; primo dei tre match tra le due formazioni, che si sfideranno anche ai quarti di finale della Champions League.

Intanto, proprio oggi, la società napoletana ha trovato un accordo con Juan Jesus, difensore centrale della squadra, per il rinnovo del contratto: il calciatore brasiliano ha rinnovato fino al 2025, con opzione di prolungamento fino al 2027.

Arrivato a Napoli nell’estate del 2021, Juan Jesus aveva già prolungato il contratto a maggio dell’anno scorso fino al 2023; oggi è arrivata la riconferma del giocatore fino almeno al 2025, con opzione di ulteriore rinnovo.

In seguito alla firma, il difensore centrale ha commentato così sul proprio profilo Instagram:

Sono felice perchè questo rinnovo significa tanto per me. Non voglio parlare troppo adesso perchè sono concentrato su questo finale di stagione e sul lavoro da fare. Ci sarà tempo per farlo a fine anno. L’anno scorso a fine anno ho detto che il sogno non era finito ma appena cominciato. Oggi dico che quel sogno è più vivo che mai e durerà ancora a lungo.

BatJuan resta a Gotham…ehm…Napoli City.