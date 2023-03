“Osimhen out contro il Milan?”, Costacurta fa infuriare i tifosi del Napoli!

Alessandro “Billy” Costacurta, ex giocatore del Milan e della Nazionale, è intervenuto negli studi di Sky Sport ed ovviamente ha parlato della sfida tra il Napoli e i rossoneri, sia in campionato sia in ottica Champions League.

In particolare l’attenzione di Costacurta si è soffermata sull’infortunio muscolare di Osimhen, che sicuramente lo terrà lontano dal campo per il match di Serie A di domenica e legittimamente lo tiene in dubbio per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione:

Victor Osimhen of SSC Napoli reacts during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo.

Costacurta sull’infortunio di Osimhen

Osimhen out? Se fossi un giocatore del Milan ci penserei eccome e mi rallegrerei. È uno dei migliori d’Europa. A me fece sorridere il cambio in Napoli-Atalanta, quando all’85esimo Osimhen protestò per il cambio; i giocatori devono capire che quando gli allenatori fanno delle scelte c’è anche un tratto di preservare le condizioni dei giocatori.

Domenica sera di sicuro toccherà a Simeone provare a battere la difesa di Stefano Pioli e il Cholito ce la metterà tutta per non far rimpiangere l’attaccante nigeriano.