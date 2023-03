Il Napoli è concentrato su questo finale di stagione, con la squadra di Spalletti che può laurearsi Campione d’Italia dopo 33 anni e con una Champions League che può regalare gioie inattese a inizio stagione. E mentre la squadra è impegnata a lavorare sul campo di Castel Volturno, la società programma il futuro dando uno sguardo al prossimo calciomercato.

Interesse per Szoboszlai del Lipsia

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nel mirino del Napoli ci sarebbe Hojlund per l’attacco, ma non solo. Il club si guarda intorno anche per reperire nuovi centrocampisti offensivi, qualora Zielinski dovesse direi addio. Uno degli obiettivi degli azzurri è Dominik Szoboszlai, talento classe 2000 del Red Bull Lipsia. Sul calciatore, viene sottolineato, c’è anche il forte interesse del Milan in Serie A e del Chelsea in Premier League.

Concorrenza di Milan e Chelsea

