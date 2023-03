Napoli richiestissimo, piovono inviti per le tournée estive: proposto un particolare torneo!

Con il Napoli ormai a un passo dallo scudetto, la società azzurra può permettersi di programmare con ampio anticipo il futuro. Il club ha sempre avuto riconoscibilità all’estero, ma chiaramente da Campione d’Italia le richieste per partecipare a tornei ed eventi estivi aumenteranno.

L’edizione odierna de Il Mattino rivela che varie proposte sono già state avanzate al Napoli, tra cui una tournée negli Stati Uniti con un’amichevole da giocare anche contro il Toronto del grande ex Lorenzo Insigne.

Ecco quanto evidenziato:

Feste, iniziative di ogni genere, nuovi sponsor, inviti per tournée già a giugno in Cina, Giappone, Sudamerica, a Baku. Non solo, anche la richiesta della MLS di quattro amichevoli estive da giocare negli Stati Uniti (c’è anche il fascino di un test-match con il Toronto di Insigne in ballo). Il brand Napoli vola ovunque: una crescita vertiginosa. De Laurentiis, come sempre, non cambierà comunque idea sulla pianificazione precampionato: preferisce a luglio i due ritiri tradizionali nelle montagne del Trentino e in Abruzzo. Ma sarà ad agosto che il Napoli partirà per qualche gara internazionale: gli organizzatori di alcuni tornei sono pronti a fare follie.