Comicon annullato a Napoli il giorno dello Scudetto? Arriva l’annuncio ufficiale

Finita la pausa delle nazionali, si torna in campo per il rush finale di una stagione che sta per diventare indimenticabile per il Napoli di Luciano Spalletti. Tra i temi più caldi del momento c’è anche quello legato alla possibile festa e soprattutto la possibile data della matematica.

Seguendo i calcoli del calendario di Serie A, nel caso in cui sia gli azzurri che la Lazio, attualmente seconda, vincessero tutte le partite, il giorno dell’aritmetica sarà quello del 29 aprile 2023, giornata in cui il Napoli affronterà la Salernitana al Maradona.

Date Comicon a Napoli

Il 29 aprile però, oltre alla possibile prima festa Scudetto, ci sarà anche il Comicon, evento che a Napoli da anni è diventato un habitué e che preoccupa l’ordine pubblico nel caso in cui combaciasse proprio con il tricolore.

Dopo dubbi ed apprensioni legate al dualismo Scudetto-Comicon, proprio gli organizzatori dell’evento di fumetti si sono esposti sull’argomento annunciando ufficialmente quale sarà la decisione.

Di seguito il comunicato: