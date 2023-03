Napoli, svelato il calendario: orario e data della possibile partite Scudetto

Il Napoli di Luciano Spalletti continua la corsa verso lo Scudetto e non si ferma più. Dopo la vittoria contro il Torino ci sarà un weekend di pausa per le partite delle nazionali e si tornerà in campo il 2 aprile, nel big match contro il Milan. La sfida è l’antipasto di quanto succederà in Champions League, ma questa potrebbe essere decisiva per dare un’altra accelerata verso la vittoria del campionato.

La Lega Serie A ha reso note le date degli anticipi e dei posticipi delle prossime partite, fino alla 32a giornata.

Napoli, anticipi e posticipi fino alla giornata 31

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha pubblicato date e orari dei prossimi impegni del Napoli e di tutte le altre squadre di Serie A.

28a GIORNATA

Cremonese-Atalanta , sabato 1 aprile ore 15.00

, sabato 1 aprile ore 15.00 Inter-Fiorentina , sabato 1 aprile ore 18.00

, sabato 1 aprile ore 18.00 Juventus-Verona , sabato 1 aprile ore 20.45

, sabato 1 aprile ore 20.45 Bologna-Udinese , domenica 2 aprile ore 12.30

, domenica 2 aprile ore 12.30 Monza-Lazio , domenica 2 aprile ore 15.00

, domenica 2 aprile ore 15.00 Spezia-Salernitana , domenica 2 aprile ore 15.00

, domenica 2 aprile ore 15.00 Roma-Sampdoria , domenica 2 aprile ore 18.00

, domenica 2 aprile ore 18.00 Napoli-Milan , domenica 2 aprile ore 20.45

, domenica 2 aprile ore 20.45 Empoli-Lecce , lunedì 3 aprile ore 18.30

, lunedì 3 aprile ore 18.30 Sassuolo-Torino, lunedì 3 aprile ore 20.45

29a GIORNATA

Salernitana-Inter, venerdì 7 aprile ore 17.00

venerdì 7 aprile ore 17.00 Lecce-Napoli , venerdì 7 aprile ore 19.00

, venerdì 7 aprile ore 19.00 Milan-Empoli , venerdì 7 aprile ore 21.00

, venerdì 7 aprile ore 21.00 Udinese-Monza , sabato 8 aprile ore 12.30

, sabato 8 aprile ore 12.30 Fiorentina-Spezia , sabato 8 aprile ore 14.30

, sabato 8 aprile ore 14.30 Sampdoria-Cremonese , sabato 8 aprile ore 16.30

, sabato 8 aprile ore 16.30 Atalanta-Bologna , sabato 8 aprile ore 16.30

, sabato 8 aprile ore 16.30 Torino-Roma , sabato 8 aprile ore 18.30

, sabato 8 aprile ore 18.30 Verona-Sassuolo , sabato 8 aprile ore 18.30

, sabato 8 aprile ore 18.30 Lazio-Juventus, sabato 8 aprile ore 20.45

30a GIORNATA

Cremonese-Empoli , venerdì 14 aprile ore 18.30

, venerdì 14 aprile ore 18.30 Spezia-Lazio, venerdì 14 aprile ore 20.45

venerdì 14 aprile ore 20.45 Bologna-Milan, sabato 15 aprile ore 15.00

sabato 15 aprile ore 15.00 Napoli-Verona , sabato 15 aprile ore 18.00

, sabato 15 aprile ore 18.00 Inter-Monza , sabato 15 aprile ore 20.45

, sabato 15 aprile ore 20.45 Lecce-Sampdoria , domenica 16 aprile ore 12.30

, domenica 16 aprile ore 12.30 Torino-Salernitana , domenica 16 aprile ore 15.00

, domenica 16 aprile ore 15.00 Sassuolo-Juventus , domenica 16 aprile ore 18.00

, domenica 16 aprile ore 18.00 Roma-Udinese , domenica 16 aprile ore 20.45

, domenica 16 aprile ore 20.45 Fiorentina-Atalanta, lunedì 17 aprile ore 20.45

31a GIORNATA

Verona-Bologna , venerdì 21 aprile ore 20.45

, venerdì 21 aprile ore 20.45 Salernitana-Sassuolo, sabato 22 aprile ore 15.00

sabato 22 aprile ore 15.00 Lazio-Torino , sabato 22 aprile ore 18.00

, sabato 22 aprile ore 18.00 Sampdoria-Spezia , sabato 22 aprile ore 20.45

, sabato 22 aprile ore 20.45 Empoli-Inter , domenica 23 aprile ore 12.30

, domenica 23 aprile ore 12.30 Monza-Fiorentina , domenica 23 aprile ore 15.00

, domenica 23 aprile ore 15.00 Udinese-Cremonese, domenica 23 aprile ore 15.00

domenica 23 aprile ore 15.00 Milan-Lecce , domenica 23 aprile ore 18.00

, domenica 23 aprile ore 18.00 Juventus-Napoli , domenica 23 aprile ore 20.45

, domenica 23 aprile ore 20.45 Atalanta-Roma, lunedì 24 aprile ore 20.45

Calendario Napoli

Data e orario della partita Scudetto

Con la classifica attuale e considerando l’aritmetica, il Napoli vincerebbe lo Scudetto alla giornata 32, in casa al ‘Maradona’ contro la Salernitana. La parttia si giocherà sabato 29 aprile alle ore 15.

32a GIORNATA

Lecce-Udinese , venerdì 28 aprile ore 18.30

, venerdì 28 aprile ore 18.30 Spezia-Monza , venerdì 28 aprile ore 20.45

, venerdì 28 aprile ore 20.45 Napoli-Salernitana, sabato 29 aprile ore 15.00

sabato 29 aprile ore 15.00 Roma-Milan , sabato 29 aprile ore 18.00

, sabato 29 aprile ore 18.00 Torino-Atalanta , sabato 29 aprile ore 20.45

, sabato 29 aprile ore 20.45 Inter-Lazio , domenica 30 aprile ore 12.30

, domenica 30 aprile ore 12.30 Cremonese-Verona , domenica 30 aprile ore 15.00

, domenica 30 aprile ore 15.00 Sassuolo-Empoli, domenica 30 aprile ore 15.00

domenica 30 aprile ore 15.00 Fiorentina-Sampdoria , domenica 30 aprile ore 18.00

, domenica 30 aprile ore 18.00 Bologna-Juventus , domenica 30 aprile ore 20.45

