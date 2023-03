Rinnovo Kvaratskhelia con il Napoli, arriva la smentita in diretta: la situazione sul futuro

Nelle ultime ore erano forti le voci sull’imminente rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, ma dalle ultime raccolte da Sky Sport, la trattativa sembrerebbe tutt’altro che spedita verso la fumata bianca. Non sono problemi però legati all’aspetto economico o di volontà del giocatore visto che oltre la voglia di rimanere a Napoli, per il georgiano è in arrivo anche un cospicuo aumento dello stipendio che andrebbe a raddoppiare il suo attuale.

FOTO: SSC Napoli

La situazione Kvaratskhelia:

Le parole sono quelle di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport sul fronte Napoli, che sulla vicenda Kvaratskhelia si è esposto facendo chiarezza in diretta: