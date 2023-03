Napoli-Milan di Champions League, i gruppi organizzati tornano al Maradona? La decisione

Si avvicina l’appuntamento in Champions League tra Napoli e Milan che darà accesso alle semifinali della massima competizione europea. Nelle scorse ore il club azzurro ha messo in vendita i biglietti per la gara di ritorno al Maradona: le prime 48 ore di vendita sono riservate agli abbonati, dopodiché potranno acquistare il tagliando tutti i possessori della Fidelity Card azzurra.

Perché gli Ultras del Napoli non vanno allo stadio?

E proprio sulla Tessera del Tifoso, da sempre motivo di discordia tra società e tifo organizzato, nasce il problema che sta attanagliando lo stadio Maradona negli ultimi tempo: un impianto senz’anima, o almeno senza quello più infuocata del tifo partenopeo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, è pressoché certa l’assenza degli Ultras durante il match di Champions al Maradona.

Curva B stadio Maradona

Ecco quanto evidenziato:

Saranno di conseguenza tagliati fuori i gruppi organizzati della A e della B – che non si sono mai voluti tesserare – e purtroppo pure molte famiglie. Ma il sold out è lo stesso scontato e sarà stabilito il nuovo record assoluto di incasso all time, con il cassiere che potrà contare alla fine una cifra vicina o superiore ai 7 milioni.

