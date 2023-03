Lutto per il calcio campano, è morto Carmine Tascone

Una brutta notizia per tutti gli amanti di calcio dell’interland napoletano, all’età di 86 anni è infatti scomparso Carmine Tascone. Ex allenatore e talent scout, da tempo lottava contro una malattia, ma si è arreso nelle scorse ore.

Chi era Carmine Tascone, allenatore e talent scout

Dopo aver iniziato la carriera da calciatore come attaccante, si era dedicato giovanissimo alla carriera da tecnico, guidando numerosissime formazioni campane (l’ultima era stata l’Afragolese, ndr). Dopodiché si era dedicato alla ruolo da talent scout, scoprendo numerosissimi campioni: tra cui Bruscolotti, Ferrara, Cannavaro e D’Ambrosio, esterno dell’Inter e in passato in Nazionale.

Carmine Tascone

La scuola calcio Damiano Promotion

D’Ambrosio era uno dei talenti allevati nella scuola calcio Damiano Promotion, l’orgoglio di Carmine Tascone e di suo figlio Massimiliano, vincitori di due titoli nazionali nel 2000 e nel 2001. Un club nato a metà degli anni ’90 dopo la tragica scomparsa di Raffaele Damiano, giovane calciatore originario di Frattamaggiore e lanciato proprio da Tascone: giocava nella giovanile della Sampdoria quando morì in uno scontro di gioco.

Negli ultimi anni Tascone si era dedicato anche all’attività di opinionista televisivo e radiofonico a tutto campo, dai dilettanti al calcio nazionale. Le sue condizioni di salute si sono aggravate dopo il suo 86esimo compleanno, lo scorso 22 marzo.

La redazione di SpazioNapoli si stringe attorno alla famiglia Tascone ed esprime le proprie condoglianze.