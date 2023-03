Hojlund ma non solo, il Napoli piomba sul centravanti rivelazione dell’Europa League

Si fanno sempre più insistenti le voci attorno a una possibile cessione di Victor Osimhen. Sull’attaccante nigeriano, miglior centravanti della Serie A, oltre agli interessi provenienti dalla Premier League, c’è da registrare la forte volontà da parte del Bayern Monaco di intavolare una trattativa con il Napoli.

La società si sta allora attrezzando per sostituire nel migliore dei modi Osimhen. Nel mirino del d.s. Giuntoli – sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport – ci sono già alcuni calciatori che si stanno mettendo in mostra nel panorama europeo.

Ecco quanto evidenziato:

In prima fila ci sono Rasmus Hojlund che l’Atalanta valuta non meno di 35-40 milioni e Victor Boniface . Quest’ultimo, attaccante dell’ Union Saint Gilloise , squadra rivelazione dell’ Europa League dove nei quarti di finale tra due settimane sfiderà il Bayer Leverkusen, sembra un copia e incolla di Osimhen. Anch’esso nigeriano, due anni in meno del centravanti del Napoli, in questa stagione ha già segnato 10 gol in Europa .

Anche il valore di mercato di Boniface sta crescendo in modo esponenziale e potrebbe raggiungere a breve quello di Hojlund. Per questo De Laurentiis vorrebbe accelerare e firmare un affare simile a quello di Kvaratskhelia. Ma è anche vero che il Napoli ha già speso quasi 40 milioni per Giacomo Raspadori e anche se non stiamo parlando di una punta in stile Osimhen, si punta a valorizzare l’investimento senza dimenticare che in rosa c’è anche il preziosissimo Giovanni Simeone. Non ci sarebbe, infine, da stupirsi se dal mazzo uscisse Brian Brobbey, ventunenne olandese di origini ghanesi, prodotto dell’Ajax.