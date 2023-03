Osimhen, altro che Premier League: un altro club disposto a spendere più di 120 milioni!

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli può tornare a lavorare a pieno ritmo pensando al finale di stagione che vedrà protagonisti gli azzurri. Il campionato è già in tasca, mentre il percorso in Champions League può riservare gioie inaspettate a inizio stagione. E mentre la squadra di Spalletti è totalmente concentrata, la società deve per forza di cose guardarsi intorno e dare uno sguardo al calciomercato.

Ogni giorno che passa continuano ad arrivare interessamenti di un certo livello per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è probabilmente uno dei calciatori più ambiti in Europa e, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, in particolare il Bayern Monaco sembra essere disposto a fare follie pur di averlo.

FOTO: Imago – Osimhen

Trattativa tra Napoli e Bayern Monaco

Ecco quanto evidenziato: