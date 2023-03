Giacomo Raspadori è fermo dal 14 febbraio e ha saltato più di un mese di campionato. L’infortunio alla coscia è stato abbastanza importante e il lavoro per il recupero molto lento e meticoloso. Lo staff medico del Napoli non ha mai voluto forzare sul suo rientro per evitare spiacevoli ricadute e riconsegnare a Spalletti un calciatore pronto e in forma per gli ultimi mesi stagionali.

Dal Napoli arrivano ottime notizie sull’infortunio di Raspadori: è recuperato e pronto a tornare in campo. L’attaccante classe 2000 è pronto a indossare nuovamente la sua numero 81 e dare il suo contributo alla squadra.

Raspadori Napoli

Napoli Milan: Raspadori recuperato, è ufficiale

Il Napoli ha comunicato il recupero quasi totale di Giacomo Raspadori. Il joly d’attacco è pronto a tornare in campo nella sfida contro il Milan, Si accomoderà in panchina in attesa di dare il suo contributo in campo.