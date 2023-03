Festa scudetto, preoccupazione dal Comune: richiesta ai calciatori del Napoli!

Il Napoli e la città di Napoli sono in fibrillazione, l’andamento della squadra di calcio azzurra ha di fatto riportato lo scudetto sotto l’ombra del Vesuvio 33 anni dopo l’ultima volta. Ormai solo l’aritmetica separa gli azzurri dal successo, ma intanto la tifoseria sta già preparando la festa per celebrare il tricolore.

In città ormai ogni balcone è adornato con bandiere e striscioni, i vicoli sono già colorati d’azzurro. E proprio su questo ultimo punto il Comune di Napoli ha avanzato qualche preoccupazione. Da Palazzo San Giacomo c’è l’intenzione di lasciar festeggiare i tifosi, ma a patto che a rimetterci non siano le bellezze artistiche della città, come strade, scale e monumenti, che potrebbero essere colorati d’azzurro, deturpandoli.

Appello contro l’utilizzo della vernice

Il sindaco Gaetano Manfredi e il consiglio comunale – attraverso una nota diffusa sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – hanno voluto fare un appello ai tifosi del Napoli. Di seguito quanto riportato:

I preparativi sono cominciati da molto tempo. E purtroppo scale, monumenti, strade, mura, ringhiere in tanti punti della città sono già dipinti di azzurro e bianco. Striscioni e festoni vari, sono infatti banalmente rimovibili una volta terminato il tutto. Per la vernice, stando a quanto già si vede, occorrerebbero giorni se non mesi, oltre che tantissimi soldi.

Richiesta di aiuto al Napoli