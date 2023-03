Napoli, non solo Osimhen: un altro titolare proposto in Premier

Questa è di sicuro una delle stagioni più importanti per il Napoli, che è ormai ad un passo da realizzare il sogno scudetto. Nel frattempo però quest’estate oltre a festeggiare, la società dovrà pensare anche a come muoversi in chiave mercato e al futuro della squadra.

A proposito di futuro, quello di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, sembra poter essere lontano dalla squadra partenopea.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma un’eventuale proposta di rinnovo non sembra rientrare nei piani della società.

Calciomercato Napoli Lozano Premier

Futuro Lozano

Sull’argomento Lozano, si è espresso Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, che è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Sul futuro del messicano:

“Ci sono diversi club interessati. Il messicano si è affidato ad un’agenzia inglese, che sta cercando di garantire al calciatore uno stipendio alla pari di quello attuale, che al Napoli vedrà ridursi in futuro. Il giocatore è stato proposto ad alcuni club inglesi, tra cui il Chelsea, ma non mancano estimatori in Liga, tra cui Siviglia e Villarreal. Nel caso dell’attaccante andrà intavolata una trattativa con De Laurentiis”.

Tatiana Digirolamo