Bereszynski disponibile per il Milan? Arriva la notizia sull’infortunio!

Arrivato a gennaio al Napoli, Bartosz Bereszynski non ha trovato fin qui troppa fortuna in azzurro. L’ex terzino della Sampdoria in azzurro ha collezionato una sola presenza, quella in Coppa Italia contro la Cremonese, che poi ha portato all’eliminazione degli azzurri dalla competizione.

Il terzino polacco ha parlato dal ritiro della sua Nazionale, rilasciando un’intervista a TVP Sport, toccando anche al tema infortunio.

FOTO: SSC Napoli

Intervista Bereszynski

Ecco quanto evidenziato:

Deve passare ancora un po’ di tempo. Lo sapevo dall’inizio quando mi è stata data la diagnosi che non avrei giocato. La mia comunque è una corsa contro il tempo per essere nuovamente a disposizione: non so se riuscirò già ad esserci per la prossima gara di campionato. Tutto dipenderà dai test che farò in questi giorni.

In caso di assenza è pronto Zedadka

Insomma, ancora dubbi sulla presenza di Bereszynski per il match di domenica sera contro il Milan. In caso di forfait del polacco, mister Spalletti potrà comunque contare su Karim Zedadka, laterale algerino classe 2000 ex Primavera, che è rimasto a disposizione della squadra per questa stagione.