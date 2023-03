Criscitiello sicuro su Spalletti: “Farebbe bene ad andar via, c’è un motivo”

Il Napoli è sempre più lanciato verso il terzo scudetto della sua storia. Un traguardo impensabile alla vigilia di questa stagione, quando i senatori dello spogliatoio hanno lasciato il Napoli e all’ombra del Vesuvio arrivavano giocatori praticamente sconosciuti come Kvaratskhelia e Kim.

Tra i fautori di quest’impresa, oltre al ds Cristiano Giuntoli, c’è anche Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è riuscito in pochissimo tempo a dare un’identità al nuovo Napoli e ha permesso ai giocatori di esprimersi al meglio.

Per Spalletti, un traguardo come lo scudetto sarebbe una grande rivincita, in questo spesso è stato etichettato come l’eterno secondo e in Serie A non è mai riuscito a centrare l’obiettivo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, convinto dai risultati ottenuti fino a questo momento, ha blindato il tecnico anche per la prossima stagione, ma alcuni vedrebbero Spalletti altrove per la prossima stagione.

Luciano Spalletti Napoli

Tra questi, c’è anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia che si è espresso così sul futuro di Spalletti:

“Spalletti è il Re. Uno che vince lo scudetto a Napoli merita rispetto per i prossimi 35 anni. Ha fatto un capolavoro e capiremmo un eventuale addio a fine stagione. Farebbe bene. Di più non potrebbe fare e conviene sempre lasciare da vincenti. Restare significa rischiare di fare la stessa fine di Stefano Pioli. Oggi criticato, un anno fa osannato. Il calcio mangia e si dimentica. Come è giusto che sia. Spalletti è un grande allenatore e l’ha dimostrato”.

Lasciare da vincitore, dunque, sarebbe la soluzione ideale per Criscitiello; questo scongiurerebbe l’ipotesi di critiche da parte dei tifosi nel caso la prossima stagione si rivelasse al di sotto delle aspettative.