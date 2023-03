Riparte “A Tu per Tu”, il programma in stile “Letterman Show” su Canale 8 e GT Channel

Riparte “A Tu per Tu”, la trasmissione televisiva ideata da Tony Florio e Lorenzo Crea e condotta dal giovane giornalista napoletano riparte con una intervista esclusiva all’ex Presidente della Camera ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. Dopo il successo delle prime due edizioni, con ben quarantacinque ospiti che si sono alternati nel salotto stile “Letterman Show” che ha riscosso grandi apprezzamenti, il format arriva sugli schermi di Canale 8, storica e prestigiosa emittente campana diretta da Riccardo e Turi Romano che hanno fortemente creduto nel format.

Da domani 28 Marzo, infatti, “A Tu per Tu” sarà trasmessa in contemporanea alle ore 21 sia da Canale 8 (ch 14) sia da GT Channel (ch 117). Una sfida televisiva impegnativa che vedrà protagonisti altre personalità di primo piano del mondo delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo dell’imprenditoria e dello sport.

Prosegue dunque il racconto di Napoli non con lo sguardo rivolto al passato, come spiega una nota del programma, ma con la consapevolezza che la città sta attraversando un motivo straordinario non soltanto grazie alle imprese della squadra di calcio. Napoli è sempre più un “brand” di successo ma le difficoltà restano tante e vanno affrontate con decisione e lungimiranza.

La regia di “A tu per tu” è affidata di nuovo a Mario Albano, mentre il giornalista Enzo Agliardi coordinerà la redazione con la collaborazione di Maria Carla Palermo.