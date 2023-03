Osimhen-Arsenal: arriva la rivelazione a sorpresa dell’attaccante del Napoli

Intervenuto ai microfoni di CentreGoals, Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo passato quando, nel lontano 2016, militava ancora in Bundesliga, nel Wolfsburg.

L’attaccante del Napoli ha rivelato un retroscena in particolare che riguarda, non soltanto egli stesso, ma anche l’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene Wenger.

Osimhen, infatti, ha spiegato come all’età di 18 anni ebbe la possibilità di parlare con Wenger per discutere di un suo eventuale trasferimento a Londra.

Osimhen Napoli Arsenal

Trasferimento mai avvenuto ma non per colpa del club inglese, bensì per volontà dell’attaccante nigeriano che, nonostante l’offerta irrinunciabile, decise di continuare il suo percorso di crescita in Germania.

Wenger-Osimhen, che retroscena: “Nel 2016 mi voleva all’Arsenal!”

“Ho parlato con Arsene Wenger e voleva che andassi all’Arsenal, ma non era la scelta migliore in quel momento“.

Ora Victor Osimhen è corteggiato ancora una volta, non soltanto dall’Arsenal, ma dalla Premier League in generale che è estasiata dalle doti del giocatore. Tra tutte pare essere il Manchester United la squadra maggiormente interessata al nigeriano.