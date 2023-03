Napoli-Milan, decisione a sorpresa di De Laurentiis: riguarda i biglietti omaggio!

Il Napoli si prepara a un mese di aprile che potrebbe essere decisivo per il futuro del club e della stagione. Ovviamente gli eventi più importanti saranno le gare con il Milan, una di campionato e l’altra di Champions League.

Per non farsi trovare impreparato all’evento che sicuramente raccoglierà tantissime ospiti e sarà una vetrina internazionale, la società e il Comune stanno realizzando altri lavori allo stadio Maradona. De Laurentiis – come riporta l’edizione odierna de Il Mattino – ha già lasciato intendere che ha in mente altri numerosi interventi in uno stadio che, grazie al restyling delle Universiadi, è in ogni caso tra i più ospitali della serie A. Ma non basta: con il fidato braccio destro Chiavelli, De Laurentiis è tornato nuovamente a ipotizzare di costruirsi uno nuovo stadio se dovessero sorgere intoppi nella realizzazione delle opere che ritiene fondamentali per modernizzare la struttura costruiti nel 1959.

Per le gare con il Milan ci sarà un’enorme richiesta di biglietti, ma anche di omaggi. Proprio per questo – scrive ancora Il Mattino – il presidente De Laurentiis ha preso una decisione: