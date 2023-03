Serie A e non solo, svolta storica nel mondo del calcio: cambia la durata delle partite

I maxi recuperi assegnati durante il Mondiale in Qatar avevano lasciato non poche perplessità, sia per utilizzo che per le modalità con cui veniva stabilito.

Adesso, invece, diventeranno un’abitudine: dal primo luglio 2023 il tempo di recupero aumenterà, ma ciò dipenderà esclusivamente dal numero dei gol che verranno messi a segno durante il match.

Recupero, rivoluzione in arrivo: cambia la regola!

L’IFAB, International Football Association Board, è andata infatti a ritoccare la regola numero 7 del regolamento, quella appunto riguardante i minuti di recupero.

Nell’elenco delle cause che possono portare ad un prolungamento del match è stata inserita la voce “Festeggiamenti per i gol“.

Inizialmente, questa categoria rientrava in “Altre motivazioni“, mentre da adesso sarà a tutti gli effetti uno dei fattori che poi inciderà sul recupero, così come già successo per le sostituzioni.

Per ogni gol e relativa esultanza si potrebbe partire da una base di 30 secondi extra, con il rischio però che questi possano aumentare.

Dunque, dal prossimo anno, non dovremo escludere l’ipotesi di rivedere quei maxi recuperi che durante il Mondiale avevano spiazzato un po’tutti.