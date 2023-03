Quando torna in campo Raspadori? Notizia in vista della possibile data del rientro

A Castel Volturno gli infortunati proseguono senza sosta il loro lavoro verso il recupero. In primis Raspadori, ormai out da oltre un mese, sembra sempre più vicino al rientro.

L’obiettivo sarebbe quello di essere convocato per il Milan, prima sfida alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Stesso obiettivo anche per Diego Demme, protagonista nelle ultime settimane di sole sedute in palestra.

Infortuni, Raspadori e Demme ci saranno contro il Milan?

Come riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori del Napoli hanno avuto finalmente modo di riassaggiare il campo, compiendo un piccolo passo verso il recupero completo.

Raspadori Recupero Demme

Velocità, conclusioni in porta e partitella finale. Questo il resoconto della seduta d’allenamento a cui entrambi i giocatori hanno preso parte. Sarà lo staff medico a valutarne di giorno in giorno le condizioni, con l’intenzione però di non forzare i tempi.

Prudenza, sempre, ma l’ottimismo per i loro recuperi non manca. L’appuntamento ora è fissato a martedì, quando insieme al resto della squadra si inizierà a preparare la sfida contro i rossoneri.