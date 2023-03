Politano: “Vittoria importante dopo la sconfitta al Maradona”, poi il commento sulla prestazione

Intervistato ai microfoni della Rai, Matteo Politano ha parlato dopo la vittoria dell’Italia per 2-0 contro Malta. L’esterno del Napoli è tornato anche sulla delusione di Roberto Mancini, non propriamente soddisfatto della prestazione dei suoi.

Politano ha affermato quanto si trattasse di una partita cruciale in ottica qualificazione, una di quelle sfide in cui forse vincere diventava più importante del bel gioco.

Di seguito le sue parole:

Politano Italia Malta

Malta-Italia, Politano: “Oggi conta il risultato”

“Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Magari prestazione non di alto livello, ma in partite come quella di questa sera conta il risultato.

Sbloccare il risultato era importante e Retegui c’è riuscito, siamo stati bravi poi a trovare quasi subito il raddoppio. Potevamo fare meglio negli ultimi 25 metri, quando salivamo anche con i terzini“.

Politano torna sulla sconfitta contro l’Inghilterra

“Portare a casa i tre punti era importante soprattutto per il morale dopo la sconfitta al Maradona contro l’Inghilterra. Da qui in avanti bisognerà vincerle tutte”.