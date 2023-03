La stagione straordinaria del Napoli sta attirando l’attenzione da tutte le parti del mondo. La crescita mediatica del club, dovuta anche alla qualificazione ai quarti di Champions League, è esponenziale: tutti parlano del Napoli e delle sue stelle Kvaratskhelia e Osimhen.

Risultati importanti che stanno avvicinando parecchi tifosi stranieri alla squadra di Spalletti: è questo l’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis, sempre in prima linea per esportare il marchio Napoli all’estero.

Ma c’è anche chi vive da anni lontano dall’Italia, ma non ha mai abbandonato la passione per il Napoli. È questo l’esempio del Napoli Club Istanbul, fondato in Turchia nel 2018 da Mario Imparato e che ora conta tantissimi membri.

Il Napoli Club Istanbul ha recentemente aggiornato il proprio logo: il nuovo disegno è stato realizzato dall’artista internazionale Luigi Ballarin che ha voluto omaggiare il club in vista dello scudetto.

Nuovo logo Napoli Istanbul

Il logo rappresenta l’unione tra le due città attraverso la SSC Napoli: si può notare infatti il Ponte sul Bosforo e la Torre di Galata, simboli di Istanbul, uniti al Vesuvio, simbolo di Napoli.

Un legame, quello tra Napoli e Istanbul, reso molto più forte dopo il trasferimento di Dries Mertens al Galatasaray avvenuto nella scorsa estate.

Eppure, la speranza dei tifosi del Napoli è che Istanbul possa essere la sede del risultato più importante mai raggiunto nella storia del club.