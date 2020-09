Il Napoli club Istanbul “Giuseppe Bruscolotti” festeggia i due anni dalla fondazione: la lettera del presidente

Da due anni ad oggi ad Istanbul splende sempre più l’azzurro. Il 19 settembre del 2018 in Turchia è nato il Napoli club Istanbul che ad oggi conta tanti membri quanto è grande la passione per la squadra partenopea. Il presidente e fondatore del club Mario Imparato ha voluto commemorare questo anniversario con una splendida lettera:

“Ragazzi, quasi non ci si crede.

Oggi, proprio nel giorno in cui si ricorda il santo patrono di Napoli, il momento in cui da secoli si attende puntualmente il ripetersi del miracolo del sangue disciolto per poter continuare a credere che (nonostante tutte le brutture di questo mondo) deve comunque sempre rimanere una speranza … oggi dicevo ricorre il secondo anniversario dalla costituzione sulle rive del Bosforo del NAPOLI CLUB ISTANBUL “Giuseppe Bruscolotti”.

Son passati due anni da quando un manipolo di napoletani, ciascuno saldamente inserito nel tessuto connettivo della società turca (capace di esprimere, anche all’estero, la forza, la caparbietà, la fantasia, la concretezza ed il sorriso tipici della nostra gente), superando diverse difficoltà è riuscito a concretizzare il sogno di riunirsi intorno ad un nome, ad un simbolo (quello azzurro) andando a costituire il primo NAPOLI CLUB in Turchia, dedicato al mitico Giuseppe Bruscolotti (“… ‘pal’ e fierr’…”), eroe del Napoli campione (auspicio costante per il futuro azzurro).

Partendo da quel gruppo iniziale, il NAPOLI CLUB ISTANBUL è cresciuto, allargando poco alla volta il numero dei suoi soci. Opera non difficile forse (molti qui in Turchia già parteggiavano per l’azzurro, per una squadra di per sé capace di attirarsi simpatia) ma sicuramente mai sarebbe stata coronata dal successo che ci ha consentito di entrare a pieno titolo nel novero dei NAPOLI CLUB per numero di SOCI senza quella passione e quella tenacia che ha caratterizzato l’opera di proselitismo.

E così tutti insieme soci fondatori e nuovi soci (quale sport che piu’ del calcio DEVE esser vissuto insieme?) abbiam dato vita a tante iniziative … dal trepidare insieme nel seguire le gesta dei nostri beniamini sul campo al consolarci l’uno l’altro quando qualcosa sembrava non andare per il verso giusto … dall’organizzazione di serate a tema presso la sede del CLUB al gioire insieme ai risultati ottenuti (giurano ancora su internet le feste dopo la vittoria ‘cruciali’ di gennaio 2020 ed in occasione della conquista della Coppa Italia), dal progettare/creare originali gadget azzurri (la nostra sciarpa ha spopolato, oggetto di scambio con altri CLUB NAPOLI ed indossata da insigni personaggi, in posa per il NAPOLI CLUB ISTANBUL) alle trasferte in terre lontane (la finale di Baku di EUROPA LEAGUE, organizzata prima della sfortunata uscita dalla competizione, ha visto il Presidnete ed un paio di SOCI FONDATORI agitare sciarpa e bandiera azzurre in terra azera, fino ad esser oggetto di attenzione anche da parte delle televisioni locali).

A distanza di due anni dalla costituzione, non poteva pertanto mancare proprio oggi un pensiero di ringraziamento a tutti i SOCI da parte del Presidente del NAPOLI CLUB ISTANBUL, un incarico che mi onoro aver ricevuto ed in cui pongo il massimo impegno, avvalendomi dell’ausilio di tutti, sempre orgoglioso di rappresentare formalmente un CLUB forte e sano e bello e … e basta che altrimenti mi commuovo.

Guagliu’ … ed ora FORZA NAPOLI. Sempre“.