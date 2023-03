Serata positiva per i nazionali del Napoli. A strappare una vittoria importante in ottica qualificazione non sono solo Di Lorenzo, Meret e Politano con l’Italia, ma anche Lobotka con la sua Slovacchia.

I primi tre hanno battuto Malta con un secco 2-0, stesso risultato con cui la Slovacchia si è imposta sulla Bosnia, nella seconda gara valida per il girone J verso EURO2024.

Napoli Lobotka (Foto: SSC Napoli)

Slovacchia-Bosnia Erzegovina

Così come nel Napoli di Spalletti, Stanislav Lobotka è diventato a tutti gli effetti un perno fondamentale nella formazione della sua nazionale. La vittoria di stasera passa anche dai suoi piedi.

Decisivo infatti l’assist per il gol che ha sbloccato la gara: l’attaccante slovacco Mak, dopo aver ricevuto il passaggio dal centrocampista azzurro, ha dribblato l’avversario e spinto la palla in rete, indirizzando la gara.

Grazie a questa vittoria, la Slovacchia si porta da sola al secondo posto nel girone, a meno due dal Portogallo ancora vincente e difficile da impensierire.