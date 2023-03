L’allenatore di Serie A innamorato del Napoli: “È un sogno di squadra, gioca il più bel calcio d’Europa”

Un vantaggio di 19 punti sulla seconda in classifica a marzo, la miglior differenza reti tra i maggiori campionati europei e la squadra ad aver segnato più gol in Champions League. Basterebbe questo per rendere merito e onore al Napoli.

Ma le belle parole e i complimenti a questa squadra ormai non si contano più e, come giusto che sia, gli elogi arrivano da tutte le parti del mondo.

Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo (FOTO: SSC Napoli)

Gli opinionisti e gli addetti ai lavori sono estasiati dai ragazzi di Spalletti e ne parlano bene in ogni occasione. Ma i complimenti arrivano anche dagli altri allenatori di Serie A.

L’ultimo a spendere bellissime parole per il Napoli è stato Dejan Stankovic: il tecnico della Sampdoria ha elogiato così gli azzurri nel corso della sua intervista al “Corriere dello Sport”.

Il presente del campionato è il Napoli, un sogno di squadra e un grande allenatore, il più bel calcio d’Europa.

Parole semplici e sincere da parte di un allenatore che sta cercando di compiere un’impresa con la sua Samp.