Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è incerto. La stagione dell’attaccante nigeriano è stata decisiva ai fini dello Scudetto e del cammino strepitoso in Champions League che potrebbe regalare un finale di stagione inaspettato e anche più importante della Serie A.

I suoi gol e la sua fame di vittoria hanno trascinato il Napoli per l’intera stagione e hanno attirato gli occhi delle big d’Europa. Dall’Inghilterra alla Francia, passando per la Spagna: tutti i top club vogliono Osimhen. In estate potrebbero arrivare super offerte per il suo addio e Cristiano Giuntoli sta già valutando i possibili sostituti.

Osimhen Napoli (Imago)

Osimhen unico sforzo economico del Napoli

Osimhen può lasciare Napoli in estate. La dirigenza azzurra è stata sin da subito molto chiara: andrà via solo per offerte irrinunciabili. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli sta anche pensando al rinnovo di Osimhen e potrebbe essere l’unico calciatore a firmare oltre il tetto ingaggi stabilito dalla società (3,5 milioni di euro).

Il valore di Osimhen è molto chiaro: sarà ceduto solo per 150-160 milioni di euro. Soldi che possono arrivare solo dalla Premier League o dal PSG che nei giorni scorsi ha avviato i contatti con il suo entourage per capire la possibilità di chiudere la trattativa.