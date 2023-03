Napoli, colpo di scena: vicino l’accordo per il rinnovo del contratto!

In campo gli uomini guidati da mister Luciano Spalletti stanno sorprendendo tutti, dominando il campionato di Serie A. Tra i fattori che hanno determinato lo splendido percorso svolto fin qui c’è sicuramente la profondità della rosa a disposizione del mister.

Tutti gli effettivi della rosa, quando chiamati in causa, si sono sempre rivelati utili, dimostrando professionalità, attenzione e voglia. Tra questi c’è Juan Jesus, che nelle 11 presenze di quest’anno si è sempre fatto trovare pronto.

Juan Jesus pronto a rinnovare con il Napoli, ma c’è una novità sulla durata: la notizia

Grazie alle sue prestazioni, l’ex centrale difensivo di Inter e Roma ha convinto la dirigenza a rinnovare il suo contratto. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb l’accordo tra Juan Jesus e la dirigenza azzurra è oramai ad un passo.

rinnovo Juan Jesus

L’accordo prevede un prolungamento di una stagione, con opzione per il 2025. Il brasiliano non dovrebbe essere l’unico rinnovo del pacchetto difensivo: anche per Amir Rrahmani si sta lavorando, ma la trattativa non è ancora conclusa.

Giuseppe Esposito