Il Napoli sta per riscrivere la propria storia e quella del calcio italiano. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno quasi raggiunto il grande traguardo dello Scudetto che manca da 33 anni e ogni calciatore resterà per sempre negli almanacchi del club e nella mente di tutti i tifosi. Il tecnico del Napoli, però, spera di trattenerli anche in rosa per la prossima stagione: non vuole una nova rivoluzione ma solo piccoli cambiamenti.

La questione calciomercato, però, resta molto delicata e importante. Il Napoli sta valutando il rinnovo di Rrahmani e sta trattando con il suo entuorage per arrivare alla fumata bianca.

Rrahmani (Foto SSC Napoli)

Rinnovo Rrahmani: Napoli disposto allo sforzo economico

Il difensore kosovaro è stato decisivo e importantissimo per i traguardi che sta raggiungendo il Napoli e per Luciano Spalletti è inamovibile, tanto quanto Kim. Rrahmani ha il contratto in scadenza nel 2024 e il suo desiderio è quello di restare in azzurro firmando il rinnovo.

Attualmente guadagna 1,8 milioni a stagione e De Laurentiis, per lui, ha intenzione di fare un importante sforzo economico per trattenerlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, a differenza di quanto accadrà per Lozano e Zielinski, il Napoli ha intenzione di portarsi ai limiti del suo tetto ingaggi per trattenere Rrahmani. Si tratta con il suo entourage e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.