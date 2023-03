Infortunio Raspadori: c’è la data del rientro, le sue condizioni

Giacomo Raspadori sarà l’uomo in più degli ultimi mesi della stagione del Napoli. L’attaccante ex Sassuolo è fermo per infortunio da qualche settimana e non sta riuscendo a dare il suo contributo agli azzurri. Luciano Spalletti lo ha utilizzato in 22 occasioni tra tutte le competizioni e l’attaccante è stato decisivo soprattutto in Champions League.

Il lungo stop non ha permesso a Spalletti di far ruotare la squadra come avrebbe voluto ma ora il ritorno in campo di Raspadori è imminente.

Raspadori Napoli

Raspadori in panchina con il Milan

Raspadori è pronto a tornare a disposizione del Napoli. Negli ultimi giorni ha iniziato a lavorare, seppur a parte, sul campo. A Castel Volturno si è rivisto il sorriso di “Jack” che ha messo il Milan nel mirino per tornare in campo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, la certezza è quella di rivedere Raspadori almeno in panchina contro il Milan il prossimo 2 aprile. L’ex Sassuolo scalpita per tornare al ‘Maradona’ e soprattutto vuole tornare ad essere decisivo in Champions League.