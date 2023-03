Lele Adani è stato a Napoli negli ultimi giorni per seguire la Nazionale italiana alla partita contro l’Inghilterra che si è giocata al ‘Maradona‘. L’opinionista RAI e ormai sempre più in voga sui canali Twitch con la ‘BoboTV‘ ha parlato della sua esperienza nella città partenopea.

L’ex difensore di Inter e Fiorentina, tra le altre, è rimasto folgorato dalla bellezza della città e dall’amore che il popolo napoletano gli ha mostrato.

Lele Adani, proprio ai microfoni della ‘BoboTV‘, ha parlato del suo breve viaggio nella Napoli che si prepara allo Scudetto.

Sono stato due giorni a Napoli. Per prima cosa non so che parole usare per ringraziare i napoletani. Ogni parola non raggiungerebbe lo scopo cercato perché Napoli è una città speciale, fatta di gente speciale che io amo e sento nel cuore. Quella gente non riesce a non trasferirti amore e passione nella sua follia e nelle sue contraddizioni nella sua genuinità. Mi rendono una persona migliore ogni volta che ci passo.

Girare i vicoli, andare ai Quartieri Spagnoli, essere al ‘Maradona’ è stato un priviliegio. Quando vado a Napoli non dormo la notte per la tanta adrenalina di vivere il giorno dopo. Noi il 2-3 giugno saremo al Teatro Trosi a Napoli. Io non riuscivo a salire una strada, girare un angolo che loro arrivavano e conoscevano vita, morte e miracoli di tutti.

Non avete idea di cosa ci aspetta, di cosa sta vivendo e preparando quella città. Supplico che rimanga tutto in una condizione ottimale: non distruggete la vostra città dopo lo Scudetto (ride, ndr.).