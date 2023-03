Kim Minjae è diventato in pochi mesi il nuovo idolo dei tifosi del Napoli. Il difensore coreano, arrivato in sordina e con il grande peso di dover sostituire Kalidou Koulibaly, è subito diventato decisivo per Luciano Spalletti che ha chiaramente ammesso di non aver mai allenato un calciatore con le sue qualità. Anche la sua mentalità è stata utile all’inserimento immediato negli schemi del Napoli e ora il suo nome è sul taccuino di tutti i top club.

In estate non sono da escludere assalti delle grandi d’Europa che sono alla ricerca di un nuovo difensore. Ma è stato lo stesso Kim Minjae, dopo la partita amichevole tra Corea del Sud e Colombia, ad allontanare le voci di mercato. Incalzato sul suo futuro dai giornalisti presenti al Munsu Stadium di Ulsan ha chiarito la situazione.

Non mi interessa affatto pensare alla vittoria dello Scudetto. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. I membri della squadra e dello staff ci dicono anche di essere vigili fino alla fine.

Kim Spalletti (Foto Imago)

Kim annuncia il suo futuro: “Niente di vero”

Kim Minjae, poi, ci ha tenuto a sottolineare che le voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano dal Napoli a fine stagione per accasarsi al Manchester United non sono veritiere.

Come tutti sapete, le voci di mercato che compaiono nei telegiornali non sono affatto vere. Sono 4-5 anni che si vocifera continuamente dei miei trasferimenti, ma ora voglio concentrarmi sulla squadra. Non voglio essere influenzato, ma non posso fare a meno di preoccuparmene. In questo momento ci sono così tante partite importanti rimaste che voglio concentrarmi solo su di esse. Se guardi alle squadre in cui mi sono trasferito finora, sono andato sempre in squadre che non erano nemmeno menzionate nei vari articoli. Quindi spero che non vengano diffuse altre cose del genere.

Kim e l’obiettivo con il Napoli

Per Kim, oggi, il Napoli è più importante di tutto. Il difensore coreano, però, ha anche l’obiettivo di essere tra i migliori del campionato di Serie A.