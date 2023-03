Milan-Napoli in Champions League, Thiaw spavaldo: avete saputo cos’ha detto?

Il Napoli continua a lavorare per raggiungere l’obiettivo scudetto, trofeo che la città aspetta di vincere da almeno 33 anni. Ma non è finita qui, perché la squadra di Luciano Spalletti – che oggi è stato insignito del Premio Bearzot al Maschio Angioino – potrebbe dire la propria anche in campo europeo e in particolare alla Champions League.

Il prossimo avversario in Europa sarà il Milan, che invece in campionato ha ben 23 punti di ritardo in classifica. E a parlare della sfida tra i due club ai quarti di finale della competizione è stato anche Malick Thiaw. Il difensore rossonero, fresco di convocazione dalla Nazionale maggiore tedesca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DFB.de, parlando – tra le altre cose – proprio della sfida contro il Napoli in Champions League.

