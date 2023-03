Spalletti intercettato da Le Iene al Maschio Angioino: svelato il motivo della visita (VIDEO)

Grande giornata per mister Luciano Spalletti, che nella giornata odierna – nella magnifica location del Maschio Angioino – ha ricevuto il Premio Bearzot. Una bellissima riconoscenza al mister, che quest’anno in particolare sta meravigliando tutti gli appassionati di calcio con il suo Napoli.

Eppure in passato il tecnico ha avuto anche qualche problemino nella gestione di alcuni suoi ex calciatori. Il caso più “rumoroso” fu quello di Francesco Totti, sui cui è stata costruita anche una Serie TV poi trasmessa da SKY. Da dopo il ritiro di Totti, il rapporto con tra Spalletti non è più stato idilliaco, ma qualcuno ha provato a farli riappacificare.

Luciano Spalletti

Pace tra Totti e Spalletti, il motivo della visita de Le Iene

Questa mattina, infatti, tra i vari giornalisti presenti al Premio Bearzot, c’era anche Filippo Roma, inviato del noto programma Mediaset, Le Iene. Ebbene la Iena ha chiesto a Spalletti di mandare un messaggio a Totti, in modo da farglielo recapitare e far riappacificare i due.